В Полтавской области заявили о повреждении промышленного предприятия

Производственное здание промышленного предприятия получило повреждения в Полтавской области в центральной части Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной администрации Филипп Пронин.

«Повреждено <…> производственное здание одного из промышленных предприятий области», — написал он.

Утром 2 сентября назначенный Киевом глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в регионе после взрывов.

Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь и сколько их повреждено.

До этого по всей территории Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской, Херсонской областей и Донецкой народной республики (ДНР) объявили и затем отменили воздушную тревогу.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Харькове зафиксировали минимум десять взрывов.