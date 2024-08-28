Дурова не допрашивали по делу о насилии над ребенком

Основателя Telegram Павла Дурова не допрашивали в связи с расследованием по делу о возможном насилии в отношении его ребенка после задержания в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Парижа.

«Это дело не имеет отношения к настоящему разбирательству, он не был заслушан по этому другому делу», — заявили в прокуратуре.

До этого Би-би-си сообщала, что Telegram отказывался сотрудничать с международными программами по обнаружению и удалению материалов о насилии над детьми в интернете.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

28 августа газета Politico сообщила, что в розыск объявлен брат Дурова Николай. По данным издания, французские власти выдали ордера на арест братьев 25 марта 2024 года по обвинениям в «соучастии в хранении, распространении и демонстрации порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы». В прокуратуре Франции отказались комментировать эту информацию.

Ранее Мизулина прокомментировала расследования против Telegram.