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Стало известно, в скольких районах России обнаружили лихорадку Западного Нила

Роспотребнадзор: лихорадку Западного Нила обнаружили в 22 регионах РФ

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Случаи заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрированы в 22 регионах России. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день лихорадка Западного Нила зарегистрирована в 22 регионах, при этом в большинстве субъектов регистрируются единичные случаи», — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве добавили, что показатель заболеваемости на сегодняшний день составил 0,08 на 100 тысяч населения. Такая цифра стала выше среднемноголетнего показателя на 13%. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в группе риска по заболеванию являются люди с хроническими заболеваниями, а также люди старшего возраста.

В ведомстве также отметили, что теплая погода является фактором, который увеличивает период жизнедеятельности кровососущих комаров, распространяющих это заболевание.

Среди симптомов лихорадки Западного Нила — высокая температура, головная боль, мышечные боли и сыпь.

До этого профессор вирусологии Анатолий Альтштейн заявлял, что в России важно бороться с комарами и осушать болотистые места. Так удастся защитить граждан от заражения лихорадкой Западного Нила. Эксперт уточнял, что этой болезнью заражаются птицы и грызуны, через которых она передается насекомым, а после — человеку.

Ранее врач рассказала, как распознать заражение лихорадкой Западного Нила.

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