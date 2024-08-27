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Минэнерго Украины назвало будущую зиму самой тяжелой в истории страны

Министр Галущенко: следующая зима на Украине будет самой сложной в ее истории

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Thomas Peter/Reuters

Зима периода 2024 — 2025 года может стать самой сложной для украинцев в истории их страны, считает глава минэнерго Украины Герман Галущенко. Своими опасениями он поделился в интервью газете Politico.

«Мы пытаемся, конечно, отремонтировать все объекты, которые возможно отремонтировать... Однако Украина сейчас действительно находится накануне, возможно, самой тяжелой зимы в истории страны», — сказал Галущенко.

Также политик заявил, что Киев планирует приобрести у Болгарии два ядерных реактора ВВЭР-1000 в рамках расширения мощностей Хмельницкой АЭС.

26 августа Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по энергетике Украины. По всей республике начались перебои со светом и водой, была нарушена работа железных дорог, а также повреждена Киевская ГЭС.

На этом фоне госкомпания «Укрэнерго» сообщила, что пересмотрит планы на зиму.

Ранее стало известно, что отключения электроэнергии на Украине затронули Молдавию.

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