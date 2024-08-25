В Краматорске погиб советник по безопасности Reuters

Советник по безопасности агентства Reuters, предположительно, погиб при обстреле в Краматорске на подконтрольной Киеву территории ДНР. Об этом ТАСС сообщил источник в Reuters.

«Как я понимаю, это был не журналист, а советник по безопасности. Но это предварительная информация», — рассказал агентству источник.

Он не уточнил, идет ли речь о гражданине Великобритании. Его имя также не называется.

До этого Reuters сообщало, что во время «предполагаемого ракетного удара» по Краматорску в субботу один из сотрудников агентства пропал, двое доставлены в больницу. Три других сотрудника Reuters не пострадали.

В начале августа на Украине заявили о поврежденном объекте критической инфраструктуры в Краматорске. После этого подполье сообщило об ударах по местам дислокации ВСУ.

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения склада ВСУ в Краматорске.