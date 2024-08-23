Некоторые украинские заключенные идут служить в ВСУ, только чтобы выйти из тюрьмы, и отказываются воевать, когда прибывают на передовую. Об этом газете inews рассказал экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко.

«Если они прибывают в район ближнего боя, они иногда отказываются сражаться, а это тогда юридический тупик», — объяснил парламентарий.

До этого военный аналитик Алексей Леонков рассказал, что украинские командиры используют заключенных для решения «сиюминутных задач» на фронте. Эксперт отметил, что это те потенциальные военные преступники, которых «позже будут судить». Обычные же граждане, по мнению аналитика, не воспринимают киевский режим как действующую власть по причине коррумпированности чиновников и массово уклоняются от призыва.

Позднее выяснилось, что треть солдат-заключенных сидели за тяжкие преступления вроде бандитизма и вымогательства.

Ранее в Раде заявляли, что украинские заключенные перестали проситься в ряды ВСУ.