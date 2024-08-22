Спортивная сибирячка с гантелей разгромила авто бывшего мужа

В Новосибирске местная жительница удивила соседей, набросившись на припаркованный во дворе автомобиль. Ее проделки попали на камеры внутри подъезда и придомового наблюдения. Видео разместил Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Инцидент произошел у дома 99/3 по улице Выборной. На кадрах девушка в розовом топе и велосипедках выходит из лифта с тяжелой гантелей в руках, покидает подъезд и направляется к припаркованному недалеко от дома Nissan Qashqai, как утверждают соседи, принадлежащему ее бывшему супругу. Девушка с размаху кидает снаряд на лобовое стекло так, что тот отскакивает от него, затем забирается на капот машины и ее крышу и начинает громить их. В это время из машины выходит мужчины и начинает что-то говорить в адрес агрессорки, но та убегает.

У машины разбиты лобовое стекло и стеклянная крыша, также женщина помяла капот.

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