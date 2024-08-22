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Самолет с задымлением на борту готовится к экстренной посадке в московском аэропорту

В Шереметьево готовится к экстренной посадке самолет с задымлением на борту

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

В московском аэропорту Шереметьево готовится к посадке пассажирский лайнер, на борту которого случилась внеплановая ситуация. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации агентства, самолет выполняет рейс из Хабаровска. Экипаж связался с диспетчерами и запросил поддержку при посадке в столице из-за задымления на борту.

Позже бортпроводники передали информацию, что огонь удалось ликвидировать подручными средствами самостоятельно, и самолет приступил к подготовке к посадке. Об этом в экстренных службах рассказали РИА Новости.

До этого самолет, следовавший из Петербурга в Калининград, попал в грозу и получил многочисленные повреждения. Лайнер благополучно добрался до места назначения, но при послеполетном осмотре специалисты констатировали, что у судна повреждены обтекатель, киль, левое и правое полукрыло, антенна и маячок.

Ранее учебный самолет с оторванным колесом аварийно сел в Ульяновской области.

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