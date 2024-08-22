Психиатр объяснила, чем опасно состояние, когда перестаешь испытывать эмоции от трагедий

Все мы, так или иначе, ежедневно взаимодействуем с социумом — читаем новости, видим на экране произошедшие где-то катастрофы, слышим о трагических событиях, случившихся с кем-то. В последние годы подобного контента становится все больше, что связано в том числе и с доступностью получения информации посредством современных технологий, рассказала «Газете.Ru» Татьяна Ципина, психиатр-психотерапевт клиники для взрослых «МОСИТАЛМЕД» на Арбате.

«У человека есть психические ресурсы, позволяющие противостоять негативным факторам внешней среды. Но в условиях обилия негативной информации, «льющейся» со всех сторон и создающей дополнительный стресс, собственные психические ресурсы человека зачастую оказываются недостаточными для поддержания нормального функционирования», — объяснила она.

По словам врача, это приводит к различным видам расстройств приспособительных реакций, что может выражаться в депрессиях, тревожных расстройствах, формировании различных фобий (страхов), а также обусловливать неприятные телесные ощущения, такие как тошнота, вздутие живота, кожный зуд, различные боли и другое.

«Могут обостряться имеющиеся психосоматические заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, гипертония, бронхиальная астма, расстройства желудочно-кишечного тракта. Возникают панические атаки, бессонница, апатия. Человек может испытывать постоянные опасения за благополучие — свое и близких — прокручивать и примерять к себе различные негативные события, увиденные или услышанные где-то», — дополнила специалист.

В таком состоянии люди начинают испытывать проблемы в повседневной жизни и работе — тревога, беспокойство и страхи «съедают» все ресурсы и ни на что другое их уже не остается. Вялость, усталость и недовольство собой становятся обычными состояниями.

«Человек не может испытывать прежнего удовольствия от жизни, снижается интерес к ранее любимым занятиям. Появляются раздражительность, неуверенность в себе и в завтрашнем дне. В более тяжелых случаях может доходить до выраженных депрессивных состояний с ощущением безысходности и бессмысленности», — рассказала эксперт.

Иногда человек перестает реагировать на негативные события вокруг, не чувствует сопереживания. Казалось бы, это хорошая психологическая защита, однако не все так просто.

«Такая реакция может свидетельствовать о том, что страхи и переживания загоняются вглубь и начинают разрушать психику», — предупредила психиатр.

С такими проблемами очень трудно, а порой и невозможно справиться самостоятельно. Часто люди прибегают к помощи психологов, однако психологи далеко не всегда могут оценить масштаб и глубину стрессовых воздействий на конкретного человека.

«Для того, чтобы увидеть ситуацию в целом, иметь возможность диагностики состояния, необходима помощь психиатра-психотерапевта, который помимо психотерапевтического лечения может предложить, если это необходимо, еще и медикаментозную терапию, снижающую психоэмоциональное напряжение. Лечение подобных расстройств направлено не только на устранение неприятных симптомов, а также имеет целью повышение стрессоустойчивости в дальнейшем, формирование новых адаптационных механизмов для решения различных проблем в будущем», — резюмировала врач.

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