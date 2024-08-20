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Легендарный производитель мотоциклов разочаровался в инклюзивности

Harley-Davidson отказался от всех инициатив инклюзивности после падения спроса

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Damitha Rukshan/Shutterstock/FOTODOM

Американская компания Harley-Davidson, занимающаяся производством мотоциклов, выразила разочарование в отношении концепции инклюзивности на фоне снижения объемов продаж. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальное заявление фирмы.

В официальном заявлении компании отмечается, что Harley-Davidson испытывает «огорчение» из-за негативной реакции, которая была направлена в ее адрес в интернете в последние недели. В начале августа бойкот бренду объявил американский режиссер, продюсер и активист Робби Старбак, который призвал людей воздержаться от покупки продукции Harley-Davidson, заявив, что компания зашла слишком далеко в своих усилиях по инклюзивности. Старбак также упомянул, что производитель стал спонсором учебного лагеря для предпринимателей из ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

До этого Microsoft закрыла подразделение, занимающееся вопросами разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Решение было принято в связи с изменением потребностей бизнеса. По словам бывшего сотрудника компании, ранее данная сфера считалась критически важной, однако теперь Microsoft считает иначе.

Ранее Захарова назвала удручающими попытки МОК привнести новую инклюзивность в Олимпиаду.

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