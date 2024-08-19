Нейрохирурги потеряли часть черепа пациента во время операции

В штате Джорджия родственники пациента подали в суд на больницу, которая потеряла часть черепа мужчины и выставила ему огромный счет за протез. Об этом сообщает CNN.

Фернандо Кластер поступил в университетскую больницу Эмори с инсультом, для спасения его жизни врачам пришлось провести трепанацию черепа и временно удалить его часть. Костную ткань размером 12 на 15 сантиметров должны были отправить в специальное хранилище.

Когда пожилому мужчине стало лучше, удаленную часть черепа потребовалось вернуть на место, но медики не смогли ее найти. Пациенту пришлось ждать, когда ему установят протез, в результате медицинское учреждение выставило пациенту счет на 146,8 тыс долларов.

Во время установки импланта была занесена инфекция, американцу пришлось пережить еще одно хирургическое вмешательство. Родственники мужчины обратились с иском в суд.

До этого сообщалось, что в Турции мужчина устанавливал зубной имплант в частной клинике и оказался на операционном столе из-за ошибки стоматолога. Во время приема пациент почувствовал резкую боль и потерял сознание, выяснилось, что врач слишком сильно вкручивал имплант. Протез пробил челюстную кость и воткнулся в головной мозг.

Ранее в Краснодаре у женщины опустился глаз после операции на зубах.