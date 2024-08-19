Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нейрохирурги потеряли часть черепа пациента во время операции

CNN: в США хирурги потеряли часть черепа пациента

close
100%
Freepik.com

В штате Джорджия родственники пациента подали в суд на больницу, которая потеряла часть черепа мужчины и выставила ему огромный счет за протез. Об этом сообщает CNN.

Фернандо Кластер поступил в университетскую больницу Эмори с инсультом, для спасения его жизни врачам пришлось провести трепанацию черепа и временно удалить его часть. Костную ткань размером 12 на 15 сантиметров должны были отправить в специальное хранилище.

Когда пожилому мужчине стало лучше, удаленную часть черепа потребовалось вернуть на место, но медики не смогли ее найти. Пациенту пришлось ждать, когда ему установят протез, в результате медицинское учреждение выставило пациенту счет на 146,8 тыс долларов.

Во время установки импланта была занесена инфекция, американцу пришлось пережить еще одно хирургическое вмешательство. Родственники мужчины обратились с иском в суд.

До этого сообщалось, что в Турции мужчина устанавливал зубной имплант в частной клинике и оказался на операционном столе из-за ошибки стоматолога. Во время приема пациент почувствовал резкую боль и потерял сознание, выяснилось, что врач слишком сильно вкручивал имплант. Протез пробил челюстную кость и воткнулся в головной мозг.

Ранее в Краснодаре у женщины опустился глаз после операции на зубах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами