Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян попало в больницу после ДТП в Белоруссии

РИА: двое россиян госпитализированы после ДТП с автобусом в Белоруссии

close
100%
«МВД Беларуси»' class="item-image" >
Телеграм-канал «МВД Беларуси»

Двое граждан РФ попали в больницу после ДТП с российским автобусом в Белоруссии. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве.

Как пояснили дипломаты, пострадали мужчина и женщина. По данным источника агентства, пострадавшие находятся в больнице в Дзержинске, у них нашли закрытые переломы. Им сейчас оказывают помощь врачи.

Авария с участием автобуса международного сообщения в Белоруссии случилась утром 18 августа. Из МВД республики заявили, что транспортное средство ехало из Москвы в Брест. Однако во время движения по трассе в Дзержинском районе Минской области автобус съехал в кювет и врезался в придорожные деревья.

«Водитель (1973 года рождения) автобуса <...>, по предварительной информации, не справился с управлением», — добавили в ведомстве.

Представители МВД Белоруссии уточнили, что в салоне находились 46 пассажиров и два водителя. Врачи, прибывшие на место происшествия, госпитализировали троих человек.

В настоящее время в районе ДТП работает следственно-оперативная группа. Специалистам предстоит установить все причины и обстоятельства аварии, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Турции грузовик протаранил микроавтобус с российскими туристами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами