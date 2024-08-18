Стало известно, сколько россиян попало в больницу после ДТП в Белоруссии

Двое граждан РФ попали в больницу после ДТП с российским автобусом в Белоруссии. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве.

Как пояснили дипломаты, пострадали мужчина и женщина. По данным источника агентства, пострадавшие находятся в больнице в Дзержинске, у них нашли закрытые переломы. Им сейчас оказывают помощь врачи.

Авария с участием автобуса международного сообщения в Белоруссии случилась утром 18 августа. Из МВД республики заявили, что транспортное средство ехало из Москвы в Брест. Однако во время движения по трассе в Дзержинском районе Минской области автобус съехал в кювет и врезался в придорожные деревья.

«Водитель (1973 года рождения) автобуса <...>, по предварительной информации, не справился с управлением», — добавили в ведомстве.

Представители МВД Белоруссии уточнили, что в салоне находились 46 пассажиров и два водителя. Врачи, прибывшие на место происшествия, госпитализировали троих человек.

В настоящее время в районе ДТП работает следственно-оперативная группа. Специалистам предстоит установить все причины и обстоятельства аварии, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Турции грузовик протаранил микроавтобус с российскими туристами.