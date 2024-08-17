В Курской области продлили изменения схем движения поездов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) продлила срок действия измененной схемы движения поездов, следующих по железной дороге в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

В частности, с 20 по 31 августа по измененному маршруту будет следовать поезд № 360/359 Калининград – Адлер. Маршрут поезда № 360/359 Адлер – Калининград, в свою очередь, будет изменено с 19 по 31 августа.

Также изменения коснулись поездов № 141/142 Москва – Курск и № 141/142 Курск – Москва. Они продолжат действовать с 20 по 31 августа и с 21 по 31 августа соответственно.

«Пассажиры, ожидающие эти поезда, будут проинформированы об изменениях через смс-сообщения», — говорится в публикации.

В пресс-службе ФПК добавили, что пассажирам предоставят возможность сдать билеты на поезда с измененным маршрутом. Дополнительные сборы и плата за отказ от поездки не предусмотрены.

Схему движения поездов, следующих по территории Курской области, изменили в связи с атакой украинских войск на регион. Утром 6 августа бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересекли границу и попытались зайти вглубь Курской области. 8 августа министерство обороны РФ сообщило о боях в Суджанском и Кореневском районах.

Сейчас в Курской, Белгородской и Брянском областях действует режим контртеррористической операции.

Ранее в Курске закрыли детские лагеря.