В Турции расследуют причины природных пожаров

Власти Турции проводят расследования возникновения природных пожаров, которые охватили значительную часть северо-западных и западных районов страны. Об этом сообщил глава турецкого Минюста Йылмаз Тунч в соцсети Х.

«По фактам лесных пожаров, которые вспыхнули в разных регионах нашей страны, прокуратура начала расследования», — написал он.

Тунч добавил, что расследования проводятся на всесторонней основе.

Глава Минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы рассказал, что рассматриваются различные версии возникновения пожаров. В настоящее время какой-либо информации о признаках саботажа нет. Министр отметил, что в рамках расследования дел о пожарах, в том числе в Измире, были задержаны шесть человек. Кроме того, еще трое были объявлены в розыск.

Лесной пожар в Турции, который разгорелся из-за сильного ветра, достиг населенных пунктов, и для его тушения задействованы самолеты и вертолеты.

До этого сообщалось, что международная группа ученых из Китая, Германии и США обнаружили необычную взаимосвязь между крупными лесными пожарами и химией озонового слоя.

Ранее на западе Турции потушили лесной пожар с помощью вертолетов и самолетов.