В Рязанской области мужчина заманил к себе домой семилетнюю девочку

В райцентре Шилово Рязанской области ветерана боевых действий в Афганистане подозревают в похищении и попытке изнасилования ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новая газета. Рязань».

Инцидент произошел в Шилове 12 августа, по предварительной информации, 52-летний местный житель встретил на улице семилетнюю девочку. Он сказал ребенку, что знает ее родителей и те якобы попросили мужчину отвести ее домой.

Девочка согласилась прогуляться с незнакомцем, мужчина привел ребенка к себе в квартиру и попытался изнасиловать. Злоумышленника удалось задержать, им оказался ветеран боевых действий в Афганистане, девочку вернули родителям. В региональном МВД и СК произошедшее официально пока не прокомментировали.

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