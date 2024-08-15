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В Рязанской области мужчина заманил к себе домой семилетнюю девочку

В Рязанской области мужчина заманил ребенка к себе домой и пытался изнасиловать

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Shutterstock

В райцентре Шилово Рязанской области ветерана боевых действий в Афганистане подозревают в похищении и попытке изнасилования ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новая газета. Рязань».

Инцидент произошел в Шилове 12 августа, по предварительной информации, 52-летний местный житель встретил на улице семилетнюю девочку. Он сказал ребенку, что знает ее родителей и те якобы попросили мужчину отвести ее домой.

Девочка согласилась прогуляться с незнакомцем, мужчина привел ребенка к себе в квартиру и попытался изнасиловать. Злоумышленника удалось задержать, им оказался ветеран боевых действий в Афганистане, девочку вернули родителям. В региональном МВД и СК произошедшее официально пока не прокомментировали.

До этого сообщалось, что в Калининграде неизвестный пытался заманить 14-летнего мальчика в свою машину. Мальчик рассказал, что столкнулся с педофилом в районе улицы Карташова. Школьник хотел что-то купить в кафе «Ростер Хит», но не смог и попросил пять недостающих рублей у случайного мужчины. Незнакомец в ответ предложил ему прокатиться и попытался потрогать подростка в интимных местах. Личность мужчины устанавливается.

Ранее в Воронеже с детской площадки похитили четырехлетнюю девочку.

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