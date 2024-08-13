Роспотребнадзор назвал стабильной ситуацию с подъемом COVID-19 в РФ

Подъем заболеваемости коронавирусом связан с сезонностью, сейчас ситуация в России стабильная. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве сообщили, что сезонные всплески обычно связаны с изменениями в погоде, повышенной активностью людей в сезон отпусков и летние каникулы. Большинство людей возвращаются к работе и учебе, также увеличивается число контактов в общественных местах, что провоцирует всплеск.

Эксперты Роспотребнадзора продолжают мониторинг за циркулирующими штаммами коронавирусов. По последним данным, в России доминирует штамм «Омикрон». За последние три недели среди циркулирующих штаммов продолжают выделяться варианты FLiRT, в том числе KS.1 и JN.1.16.1.

До этого Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил, что за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла на 29,1%.

Ранее ученые рассказали о неврологических осложнениях вакцин.