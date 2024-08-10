Опубликовано полное видео спасения военкора Поддубного в Курской области

Полное видео спасения военного корреспондента Евгения Поддубного, атакованного украинским беспилотником в Курской области, предоставил KP.RU волонтер Николай Рыльский.

На видеозаписи, сделанной автомобильным регистратором водителя Сергея, запечатлено, как он едет в Суджу. Слева от дороги появляется горящий автомобиль Поддубного, который попал под удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вскоре на трассу выходит сам военкор, лицо которого окровавлено. Приблизившись к машине, он просит водителя довезти его до больницы. Сергей сажает раненого на заднее сиденье и перевязывает его.

В этот момент Рыльский не сумел попасть в Суджу, развернулся и поехал обратно. Увидев автомобиль Сергея, волонтер спросил, не требуется ли ему помощь. Пострадавшего военкора пересадили в машину Рыльского, который отвез раненого в больницу.

7 августа украинский дрон атаковал автомобиль, в котором находился Поддубный. Он работал на территории Курской области и рассказывал о боях в Суджанском районе региона, а также его окрестностях.

Изначально сообщалось, что спасти военного корреспондента не удалось. Однако позже эту информацию опроверг председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Дмитрий Саблин. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что после атаки журналиста доставили в больницу в административном центре региона. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в сети появились первые кадры с военкором Поддубным после ранения.