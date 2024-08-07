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В Магнитогорске обсудят проблему утечки кадров в промышленных секторах

Ассоциация менеджеров предложит меры по повышению престижа рабочих профессий

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Ассоциация менеджеров

Инструменты повышения престижа рабочих профессий, развитие образовательных проектов, предоставление возможностей для карьерного роста и увеличения зарплат в промышленных секторах экономики станут темами обсуждения на выездном заседании комитета Ассоциации менеджеров по устойчивому развитию и ESG, которое состоится в Магнитогорске 22 августа. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Главная тема заседания обозначена как «Кадровый голод. Удержание сотрудников в регионах».

Также участники мероприятия обсудят возможности крупных компаний по поддержке сотрудников, необходимость учета потребностей молодежи для решения вопросов кадрового голода, роль искусственного интеллекта и автоматизации в производственной деятельности.

В Ассоциации менеджеров отмечают, что текущий дефицит трудовых ресурсов в России достиг тревожного уровня, сопоставимого с показателями 1996 года.

«Рынок труда испытывает острый недостаток квалифицированных кадров по всем специальностям, но особенно это заметно в рабочих профессиях. Согласно последним данным, уровень безработицы в стране упал до исторического минимума за последние 25 лет, что усугубляет кадровый кризис», — считают в организации.

Наиболее выраженные трудности в поиске сотрудников, как утверждают в ассоциации, наблюдаются в промышленных секторах, включая тяжелую промышленность, машиностроение, сельское хозяйство, строительство и логистику.

Эксперты отмечают, что особенно остро проблема ощущается в Сибирском, Дальневосточном и Приволжском федеральных округах.

По их мнению, ситуация обусловлена множеством факторов: от общей демографической обстановки и последствий пандемии до геополитических изменений, слабой инфраструктуры городов и отсутствия карьерных перспектив в регионах.

После окончания деловой части мероприятия участники посетят Магнитогорский металлургический комбинат и городской курорт «Притяжение».

Медиахолдинг Rambler&Co выступает информационным партнером мероприятия.

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