Жильцы рассказали о ситуации в доме в Нижнем Тагиле перед взрывом

Жильцы дома в Нижнем Тагиле чувствовали запах газа еще за два дня до взрыва. Об этом заявил один из них во время выступления в качестве свидетеля на суде по избранию меры пресечения сотрудникам газовой службы, задержанным после ЧП, передает Ura.ru.

Второй свидетель отметил, что утром 1 августа — в день, когда произошел взрыв, в доме чувствовался запах бензина.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома на Сибирской, 81 в микрорайоне Вагонка в Нижнем Тагиле обрушились утром 1 августа в результате взрыва бытового газа. В Дзержинском районе, где расположен дом, введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ).

Обвинения были предъявлены сотрудникам газовой службы.

Ранее сообщалось, что дом в Нижнем Тагиле могут полностью снести после взрыва газа.