Общественные штабы активизируют работу по наблюдению за избирательными процедурами

За месяц до Единого дня голосования общественные штабы в регионах России активизируют работу по наблюдению за избирательными процедурами, сообщили в организации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

В регионах проводятся семинары по обучению наблюдателей, а эксперты обсуждают уровень конкурентности кампаний.

В Оренбургской области прошли подготовку более 2 тыс. кандидатов в наблюдатели.

По словам члена областного общественного штаба по наблюдению за выборами, заместителя директора Оренбургского филиала РАНХиГС по социальной и воспитательной работе Виталия Чаловского, эксперты собирают наблюдателей для обучения в группах, разбирают алгоритмы действий в различных ситуациях и отвечают на возникающие у активистов вопросы.

Доктор политических наук, член общественного штаба по наблюдению за выборами Наталья Балынская отметила, что активность участников выборов в Челябинской области «достигла максимального уровня».

Эксперт рассказала, что непарламентские партии «Яблоко» и «Зеленая альтернатива» в совокупности выдвинули более 50 кандидатов на муниципальных выборах.

В НОМ сообщили, что в ряде субъектов укрепляется взаимодействие региональных общественных штабов с местными общественными палатами и советами.

По мнению члена Общественной палаты Петербурга Валерия Солдунова, взаимодействие с общественными советами районов крайне важно для качественного мониторинга выборов.

«Самая главная помощь от районных коллег будет для нас в дни голосования, чтобы выборы прошли честно и открыто, чтобы каждый петербуржец мог выразить свою позицию», — заявил Солдунов.