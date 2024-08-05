В Бангладеш освободят лидера оппозиции и задержанных протестующих

Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу распорядился освободить задержанных участников студенческих акций протеста, а также бывшего премьер-министра и лидера оппозиции Халеду Зию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Agence France-Presse (AFP).

Отмечается, что по итогам заседания под председательством главы государства было принято единогласное решение немедленно освободить председателя Националистической партии Бангладеш (НПБ) Халеду Зию и всех людей, арестованных в ходе студенческих демонстраций.

Зия два раза занимала пост премьера Бангладеш. В 2008 году ее приговорили к 17 годам лишения свободы за взяточничество. Зия провела в тюрьме два года и после условно-досрочного освобождения была отправлена под домашний арест.

5 августа протестующие взяли штурмом официальную резиденцию премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины в Дакке. Хасина подала в отставку и уехала из страны в Индию. По информации индийской газеты Hindu, она запросила убежище в Великобритании.

Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июне 2024 года на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство и продолжаются до сих пор. К борьбе с митингующими привлечена армия.

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