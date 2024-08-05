Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Бангладеш освободят лидера оппозиции и задержанных протестующих

Президент Бангладеш Чуппу приказал освободить экс-премьера Зию и протестующих

close
100%
Mohammad Ponir Hossain/REUTERS

Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу распорядился освободить задержанных участников студенческих акций протеста, а также бывшего премьер-министра и лидера оппозиции Халеду Зию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Agence France-Presse (AFP).

Отмечается, что по итогам заседания под председательством главы государства было принято единогласное решение немедленно освободить председателя Националистической партии Бангладеш (НПБ) Халеду Зию и всех людей, арестованных в ходе студенческих демонстраций.

Зия два раза занимала пост премьера Бангладеш. В 2008 году ее приговорили к 17 годам лишения свободы за взяточничество. Зия провела в тюрьме два года и после условно-досрочного освобождения была отправлена под домашний арест.

5 августа протестующие взяли штурмом официальную резиденцию премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины в Дакке. Хасина подала в отставку и уехала из страны в Индию. По информации индийской газеты Hindu, она запросила убежище в Великобритании.

Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июне 2024 года на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство и продолжаются до сих пор. К борьбе с митингующими привлечена армия.

Ранее россиянка рассказала об обстановке в Бангладеш во время протестов.

Все новости на тему:
Беспорядки в Бангладеш
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами