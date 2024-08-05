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В Бангладеш протестующие штурмуют резиденцию премьер-министра

AFP: протестующие штурмуют резиденцию премьера в Бангладеш

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Mohammad Ponir Hossain/Reuters

Протестующие штурмуют резиденцию премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины в столице страны Дакке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France Press (AFP).

Агентство ссылается на видеотрансляцию одного из местных телеканалов. На кадрах видно, как демонстранты врываются в резиденцию премьера.

До этого bdnews24 сообщало, что в Бангладеш сын чиновника спровоцировал коррупционный скандал, похваставшись дорогой козой в соцсетях.

В июне 24-летний молодой человек по имени Мушфикур Рахман Ифат рассказал о покупке жертвенной козы на Курбан-байрам за 1,5 млн бангладешских така (примерно 1,1 млн рублей). Жители страны задались вопросом об источнике доходов мужчины и выяснили, что отцом Ифата является председатель Апелляционного трибунала по таможне, акцизам и НДС Национального совета по доходам Мотиур Рахман.

Через несколько дней после вспыхнувшего коррупционного скандала студенты начали протестовать против квот на государственные должности для родственников участников войны за независимость 1971 года.

Ранее Индия эвакуировала из Бангладеш тысячи студентов.

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