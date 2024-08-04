Сенатора Савельева проверят на вменяемость

Сенатору Дмитрию Савельеву назначат экспертизу, чтобы проверить вменяемость. Об этом сообщает РИА НовостиРИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Савельеву будет назначена <…> психолого-психиатрическая экспертиза для проверки вменяемости», — рассказал он, уточнив, что экспертизу проведут амбулаторно.

Накануне стало известно, что двух фигурантов дела Савельева арестовали в начале весны. Среди задержанных — Юрий Нефедов, в отношении которого дело возбудили 19 марта. В его материалах обратили внимание, что Нефедов ранее не был судим, имеет заболевания и является ветераном боевых действий в Афганистане.

У следователей есть не менее 10 свидетелей по уголовному делу сенатора Дмитрия Савельева.

2 августа правоохранители задержали Дмитрия Савельева прямо на выходе с заседания Совета Федерации. Его подозревают в причастности к организации покушения.

Ранее супруга задержанного сенатора Савельева рассказала, что муж просил ее не приезжать в РФ.