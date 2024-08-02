Стало известно о состоянии девочки, пострадавшей при взрыве дома в Нижнем Тагиле

Состояние девочки, пострадавшей при обрушении дома в Нижнем Тагиле, врачи оценивают как тяжелое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

Ребенка с места происшествия доставили в местную детскую городскую больницу.

«Она в тяжелом состоянии», — отметили в ведомстве.

По данным пресс-службы министерства, медики готовят пациентку к транспортировке в Детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга. Для этого привлекут силы санавиации.

До этого стало известно, сколько человек осталось под завалами после взрыва дома в Нижнем Тагиле.

Взрыв бытового газа в многоэтажном доме в Нижнем Тагиле произошел утром 1 августа. Здание находится на улице Сибирской. После этого в доме рухнули первый и второй подъезды, а затем еще два раза частично обваливались стены.

Ранее взрыв произошел на предприятии по добыче газа в ЯНАО.