Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о состоянии девочки, пострадавшей при взрыве дома в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле сочли тяжелым состояние пострадавшей при обрушении дома девочки

close
100%
МЧС Свердловской области

Состояние девочки, пострадавшей при обрушении дома в Нижнем Тагиле, врачи оценивают как тяжелое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

Ребенка с места происшествия доставили в местную детскую городскую больницу.

«Она в тяжелом состоянии», — отметили в ведомстве.

По данным пресс-службы министерства, медики готовят пациентку к транспортировке в Детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга. Для этого привлекут силы санавиации.

До этого стало известно, сколько человек осталось под завалами после взрыва дома в Нижнем Тагиле.

Взрыв бытового газа в многоэтажном доме в Нижнем Тагиле произошел утром 1 августа. Здание находится на улице Сибирской. После этого в доме рухнули первый и второй подъезды, а затем еще два раза частично обваливались стены.

Ранее взрыв произошел на предприятии по добыче газа в ЯНАО.

Все новости на тему:
Взрыв в доме в Нижнем Тагиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами