Число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле увеличилось до 20

Число пострадавших при обрушении двух подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле в результате взрыва бытового газа увеличилось до 20, среди них девять детей. Об этом сообщает минздрав Свердловской области в Telegram-канале.

По данным ведомства, в больницах Екатеринбурга и Нижнего Тагила находятся 11 пациентов, в том числе пять детей.

При этом не захотели госпитализироваться пять человек, им медицинская помощь была оказана амбулаторно.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома на Сибирской, 81 в микрорайоне Вагонка в Нижнем Тагиле обрушились утром 1 августа в результате взрыва бытового газа. В Дзержинском районе, где расположен дом, введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ).

Ранее взрыв произошел на предприятии по добыче газа в ЯНАО.