В Нижнем Тагиле при обрушении дома пострадали 8 человек

В Нижнем Тагиле Свердловской области при обрушении пятиэтажного жилого дома в результате взрыва газа пострадали четыре ребенка и четверо взрослых. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что в настоящее время на месте ЧП работают 170 специалистов и 45 единиц техники.

Как сообщала пресс-служба МЧС РФ, подъезды жилого дома на улице Сибирской, 83 в микрорайоне Вагонка обрушились из-за взрыва бытового газа. Глава города Владислав Пинаев ранее заявлял, что пострадали семь человек, из них пятеро детей, взрослые госпитализированы.

Для жителей обрушившегося здания был организован временный пункт размещения в гостинице «Спортивная-1», в резерве — «Спортивная-2».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ) в связи с обрушением пятиэтажки. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в здании в Апшеронске по улице Ворошилова произошел взрыв газа.