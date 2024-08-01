Взрыв произошел в многоэтажном доме в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает Telegram-канал TagilCity.ru.

Инцидент произошел на улице Сибирская, 83. Обрушен один подъезд жилого дома.

«Скорые, спасатели мчатся на место. Из-под завалов слышны крики людей», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «Инцидент Нижний Тагил», ЧП произошло в микрорайоне Вагонка. Рухнул пятиэтажный дом, предположительно, в результате взрыва бытового газа.

Официальные власти пока не комментировали произошедшее.

До этого сообщалось, что утром 22 июля в здании в Апшеронске по улице Ворошилова, 23 произошел взрыв газа, пострадали люди, из под завалов достали одного человека. Очевидец происшествия Давид рассказал «Газете.Ru», что взрыв в здании аптеки в Апшеронске был такой силы, что на соседних улицах погас свет, а в зданиях через дорогу взрывной волной повыбивало окна и двери.

Ранее в Подмосковье двое мужчин пострадали из-за взрыва газового баллона в подвале.