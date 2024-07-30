В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на территории НПО автоматики

Сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение на территории научно-производственного объединения (НПО) автоматики имени академика Н. А. Семихатова, расположенного в Екатеринбурге. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МЧС РФ по Свердловской области.

«Открытое горение ликвидировано», — говорится в заявлении.

Вечером 30 июля на территории НПО автоматики в Екатеринбурге загорелся механический цех. По словам очевидцев, огонь охватил здание с химической продукцией.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные и 13 единиц специальной техники. Впоследствии сотрудникам экстренных служб удалось локализовать возгорание на площади 800 квадратных метров.

Генеральный директор предприятия Михаил Изюмов рассказал, что сначала пламя охватило кровлю цеха. Позже в здании обвалились стены, а огонь перекинулся на соседнее строение.

Как сказал глава НПО, угроза отравления местных жителей из-за ЧП на предприятии отсутствует. Он уточнил, что ситуация на месте происшествия находится под контролем представителей профильных служб.

Ранее в Самарской области загорелось здание, в котором находится завод «Куйбышевазот».