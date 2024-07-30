В горящем цеху на территории НПО автоматики в Екатеринбурге обрушились стены

Стены обрушились в горящем цеху, расположенном на территории научно-производственного объединения (НПО) автоматики имени академика Н. А. Семихатова в Екатеринбурге. Об этом заявил генеральный директор предприятия Михаил Изюмов, передает ТАСС.

Как он сказал, сначала пламя охватило кровлю здания. При этом площадь возгорания достигла 800 квадратных метров.

«Обрушились стены и кровля механического цеха. Огонь перекинулся на соседний цех», — добавил Изюмов.

Также генеральный директор обратил внимание, что угроза отравления жителей Екатеринбурга на фоне пожара на предприятия отсутствует. По его словам, ситуация на месте происшествия находится под контролем специалистов.

Пожар на территории НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова начался вечером 30 июля. Очевидцы заявили, что возгорание произошло в цеху с химической продукцией.

В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что к тушению огня были привлечены 13 единиц техники. К текущему моменту сотрудникам экстренных служб удалось локализовать возгорание.

Ранее на мусорном полигоне в Ростове-на-Дону произошел пожар.