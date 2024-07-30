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Появилось видео с задержанием москвичей, которые угрожали полицейским макетом автомата

Росгвардия: в Москве угрожавших полицейским макетом автомата задержал спецназ

В Москве спецназ задержал угрожавших полицейским игрушечным автоматом мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, изначально в полицию поступила жалоба на шум, крики и угрозы, которые были слышны из квартиры одной из столичных многоэтажек на улице Богданова. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов увидели на четвертом этаже дома двух мужчин. Один из них держал в руках предмет, похожий на автомат Калашникова и начал угрожать им, после чего заперся в квартире.

В итоге мужчин задержали. Во время осмотра квартиры сотрудники Росгвардии нашли предположительно макет автомата Калашникова, четыре предмета, схожих с пистолетами, а также предмет, похожий на винтовку.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

До этого в центре Москвы подросток обстрелял охранника, который сделал ему замечание.

Ранее в Иваново мужчина с пистолетом в руках угрожал прохожему с антивоенными взглядами.

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