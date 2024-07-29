Политолога Галлямова приговорили к восьми годам по делу о фейках о ВС РФ

Суд в Москве заочно приговорил политолога Аббаса Галлямова (признан в РФ иностранным агентом) к восьми годам по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом сообщил адвокат Галлямова Алан Гамазов, слова которого передает ТАСС.

29 июня стало известно, что украинский журналист Александр Преподобный и Аббас Галлямов вместе проходят по делу о распространении фейковой информации о Вооруженных силах Российской Федерации.

В феврале 2023 года министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов Галлямова. По данным ведомства, политолог распространял материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против специальной военной операции на Украине, участвовал как эксперт на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. В настоящее время он проживает за пределами России.

4 марта Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал Галлямова по делу о фейках.

Ранее Free Russia Foundation внесли в перечень террористов и экстремистов.