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«Аэрофлот» инициировал отмену виз с индийским Гоа

«Аэрофлот» предложил упростить визовый режим с Гоа

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Аэрофлот

«Аэрофлот» инициировал отмену виз с индийским Гоа, сообщает «Коммерсантъ».

Как отметил в своем письме Минтрансу первый замгендиректора «Аэрофлота» Андрей Чиханчин, авиакомпания заинтересована в увеличении перевозок в Индию.

Также в письме «Библио-Глобус» на имя главы Минэкономики Максима Решетникова отмечается, что направления в Южную Азию пользуются большим спросом у россиян в осенне-зимний период.

В обоих письмах стороны указывают на сложности с оформлением виз, так как визовую поддержку стоимостью $25 с комиссией за транзакцию необходимо оформить в Москве, а оплату нельзя провести с карт российских банков.

В своих письмах стороны также отмечают положительный опыт Таиланда и ОАЭ, куда безвизовый въезд для россиян составляет 60 и 30 дней соответственно.

Компании просят министерства обратиться в МИД РФ с предложением согласовать возможные варианты упрощения визового режима с индийской стороной.

По данным Росстата, в 2023 году 92 тыс. российских туристов посетили Индию, а из Индии в РФ въехали более 32 тыс. человек.

В Центре по развитию международного туризма (ЦСР) 26 июля сообщили, что по итогам первого полугодия турпоток из Индии вырос более чем в два раза по сравнению с тем же периодом 2023 года. В ЦСР ожидают, что по итогам 2024 года взаимный турпоток превысит 250 тыс. поездок.

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