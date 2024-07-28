Задержанный сын бизнесмена Бажаева оказался совладельцем трех компаний

Сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур Бажаев, которого задержали за нападение на сотрудников правоохранительных органов, является совладельцем трех крупных компаний. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, 23-летний молодой человек владеет 20% ООО «Горнорудная Компания Альянс». Данная фирма занимается добычей руд и песков драгоценных металлов.

Кроме того, наследник известного предпринимателя оказался совладельцем ООО «Восток-Геолдобыча». Эта компания специализируется на проведении геолого-разведочных и геохимических работ для воспроизведения минерально-сырьевой базы. В материале подчеркивается, что уставной капитал фирмы достигает 3,4 млрд рублей.

Название еще одной организации, доля в которой принадлежит Тимуру Бажаеву, в публикации не раскрывается. Известно только, что она связана с управлением холдинг-компаниями ООО «Альянс-Холдинг». Сын миллиардера Мусы Бажаева владеет 50% этой компании.

Также авторы статьи рассказали, что молодой человек может иметь в собственности люксовые швейцарские часы Richard Mille. Их стоимость составляет порядка 20 млн рублей.

27 июля следственное управление СК РФ по Москве заявило о взятии под стражу Тимура Бажаева, принявшего участие в драке с полицейскими в районе стадиона «Лужники». В результате против него возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении стражей порядка.

Ранее Муса Бажаев прокомментировал задержание сына.