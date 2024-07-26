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Суд отправил председателя правления ЦК «РДК» под домашний арест

Председателя правления ЦК «РДК» отправили под домашний арест из-за растраты

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Тверской суд Москвы отправил под домашний арест председателя правления компании ЦК «РДК» Сергея Горбаченко по делу о растрате средств. Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы Горбаченко избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 25 сентября 2024 года», — заявили в суде.

10 июля сообщалось, что Ленинградский районный суд Калининграда арестовал Елену Мялкину, которая подозревается в пособничестве в растрате проректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта. До этого Ленинградский районный суд удовлетворил ходатайство следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Калининградской области о заключении под стражу ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александру Федорову. Он также помещен под стражу до 8 сентября. 9 июля в следственном комитете сообщили, что ректор Федоров и его заместитель Мялкина задержаны по подозрению в присвоении денежных средств в особо крупном размере. Следствие полагает, что они осуществили незаконную схему денежных поощрений подчиненных и присвоили более 18 млн рублей.

Ранее на экс-первого замминистра спорта Красноярского края завели два уголовных дела.

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