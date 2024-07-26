Женщина похитила французского бульдога в центре Петербурга

Породистого французского бульдога похитили прямо в центре Питера — незнакомка просто взяла собаку на руки и унесла. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Черненькая Гризли гуляла вместе с хозяйкой во дворе на Садовой. Территория закрытая, поэтому собака была без поводка. В какой-то момент бульдог убежал со двора», — сообщил источник.

Владельцы побежали за собакой, однако ее уже не было видно на горизонте. Выяснилось, что животное убежало к троллейбусной остановке, где ее взяла на руки неизвестная женщина.

Хозяева собаки не исключают, что женщина хотела помочь, однако удивлены, почему она до сих пор не связалась с ними — животное чипировано и связаться с его хозяевами не составляет труда. Известно, что стоимость собаки составляет примерно 65 тысяч рублей.

До этого стало известно, что детский невролог похитила новорожденного из палаты, где младенец спал вместе с матерью, женщина засунула девочку в рюкзак и отвезла к себе домой. Все произошло в Бразильском штате Гояс.

Ранее сообщалось, что мужчина похитил двух школьниц.