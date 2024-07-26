Суд приговорил предпринимателей за хищение полумиллиарда рублей у Минобороны

В Москве суд приговорил троих предпринимателей за хищение почти полумиллиарда рублей у Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Хамовнический суд приговорил на сроки от 6,5 до 7,5 года колонии троих бизнеменов, признав их виновными в хищении около 488 млн рублей при реконструкции полигонов Минобороны России в Казахстане.

«Вынесен обвинительный приговор в отношении Андрея Чеснокова, Вадима Лесных и Василия Титова», — заявили в суде.

Правоохранители возбудили дело в 2019 году. По версии следствия, ООО «Градстройпроект» заключило с ФГУП «Главное военно-строительное управление №13» контракты на реконструкцию военных полигонов Теректа и Тургай в Казахстане. По версии следствия, из выделенных из бюджета свыше 760 млн рублей около 500 млн сообщники похитили и вывели через подставные фирмы. Уголовное дело о крупном мошенничестве с участием Андрея Чеснокова и его предполагаемых сообщников Вадима Лесных и Василия Титова рассматривается в Хамовническом райсуде с августа 2022 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на руководство ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» (БЛМЗ) завели уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа.