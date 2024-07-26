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Дачникам рассказали, что можно посеять на участке в августе

Садовод Туманов: зелень и дайкон можно посеять на даче в августе

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Freepik.com

В августе на даче можно посеять зелень и дайкон. Об этом «Москве 24» рассказал председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

«Скороспелую зелень можно сеять все лето, в том числе и в августе. Это может быть салат, листовая горчица, петрушка, укроп. И у вас будет постоянный «конвейер» к столу. В августе имеет смысл сеять дайкон: если осень будет теплая, он успеет вырасти большим», — отметил эксперт.

Помимо этого, по его словам, в последний месяц можно также посеять редис, репу и горох. При этом Туманов напомнил, что разные сорта растений имеют разные сроки созревания. В связи с этим он порекомендовал выбирать скороспелые сорта в тех регионах, где холода приходят раньше.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого говорила, что зоошампунь от блох поможет избавиться от колорадского жука, который наносит серьезный вред картофельным посадкам на дачных участках. Она уточнила, что таким шампунем обычно обрабатывают домашних животных. По ее словам, это средство не представляет опасности для питомцев, однако, негативно воздействует на насекомых и их личинки.

Ранее россияне ответили, есть ли у них дача.

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