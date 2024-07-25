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Россиянам объяснили, почему важно чистить фильтры в стиральной машинке

Специалист Горохов: фильтры в стиральной машинке важно регулярно чистить

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freepik.com

Фильтры в стиральной машинке важно регулярно чистить, потому что накопившаяся в ней грязь может испортить вещи. Об этом Pravda.Ru рассказал коммерческий директор группы компаний «Риал-Трейд» Александр Горохов.

Он уточнил, что необходимую периодичность чистки можно узнать в руководстве по эксплуатации прибора. По его словам, если не проводить эту процедуру, может также появиться неприятный запах.

«Одно из первых — появится запах, а потом он будет усугубляться и усугубляться. Набиваются туда частицы белья, и они начинают гнить. И белье вместо белого цвета мы можем в машинке получить другого цвета», — предупредил Горохов.

Исследование HYUNDAI, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что в топ бытовых помощников, которые нужны для достижения баланса, вошли стиральная и сушильная машины (70%), робот-пылесос и посудомоечная машина (по 43%). При этом треть россиян (32%) предпочитают отдыхать после работы перед телевизором за просмотром любимых фильмов. Для большинства россиян баланс между работой и личной жизнью ассоциируется с наличием свободного времени для хобби и саморазвития — так ответили 70% опрошенных.

Ранее был назван самый распространенный вид мошенничества в сфере бытовых услуг.

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