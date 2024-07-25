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В Херсонской области 10 населенных пунктов остались без света из-за аварии

Сальдо: 7,4 тыс. жителей Херсонской области остались без электричества

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Depositphotos

В Херсонской области 7,4 тыс. местных жителей остались без электричества из-за аварии на подстанции в селе Большие Копани. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Из-за аварии на электроподстанции... произошло аварийное отключение электроснабжения в 10 населенных пунктах Херсонщины», — рассказал глава области.

Сальдо уточнил, что специалисты «Херсоноблэнерго» уже проводят восстановительные работы.

16 июля произошел сбой в работе Ростовской АЭС из-за внезапных неполадок на турбогенераторе. В целях безопасности автоматика отключила первый энергоблок из четырех. После аварии в штатном режиме продолжили работать лишь энергоблоки №2 и №4, третий блок находится на плановом ремонте с 22 июня. Электричество от этой АЭС питает множество регионов: Кубань, Южный и Северо-Кавказский федеральный округа, Ставропольский край, Ростовскую, Астраханскую и Волгоградскую области. После аварии Минэнерго России ввело графики отключения электричества «с целью сохранения устойчивости энергосистемы».

Жители Краснодара и Анапы выходили на улицы из-за перебоев со светом с требованием решить проблему.

Ранее сообщалось, что из-за аварии на ТЭЦ под Москвой произошло отключение электричества.

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