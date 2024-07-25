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В Житомирской области поврежден объект инфраструктуры

Власти Житомирской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава военной администрации Житомирской области в центре Украины Виталий Бунечко в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе в результате взрывов поврежден объект инфраструктуры.

«Продолжается ликвидация последствий», — сказал он.

Бунечко добавил, что силам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить в регионе около 10 воздушных целей.

Также, по его словам, в результате падения обломков и ударной волной было повреждено около 10 частных домов.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в ночь на 25 июля по пригороду Житомира были нанесены четыре удара.

21 июля глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины (Госэнергонадзор) Руслан Слободян заявил, что власти Житомирской области растрачивают электроэнергию, игнорируя команды диспетчеров компании «Укрэнерго».

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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