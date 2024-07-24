Авиакомпания сняла пассажирку с рейса и отдала ее место министру

Авиакомпания Ethiopian Airlines сняла пассажирку с рейса, чтобы освободить ее место для министра. Об этом пишет The Indian Express.

Инцидент произошел 19 июля перед вылетом самолета из Аддис-Абебы в Найроби. Предварительно, такая ситуация на борту возникла из-за овербукинга, и трое пассажиров из эконом-класса, которые прибыли в аэропорт перед самым вылетом, улететь этим рейсом не смогли.

«Ethiopian Airlines выгнала пассажирку моего рейса, потому что ее место занял министр. Они не извинились и в конце концов силой выгрузили ее с криками. Министр ничего не сделал. Позорно», — позднее написал в соцсетях журналист CNN Ларри Мадово, оказавшийся на борту.

Он же записал произошедшее на видео, на котором видно, как расстроенная пассажирка спорила со стюардессами, требуя справедливости. Она настаивала на том, чтобы министр освободил забронированное ею место, но в итоге ее все же вытолкали с криками из самолета. Чиновник из Эфиопии наблюдал за происходящим, но остался сидеть на месте.

После того как видеоролик стал вирусным и пользователи соцсетей раскритиковали Ethiopian Airlines, авиакомпания заявила, что инцидент с министром, занявшим место другого пассажира, был недоразумением, а «присутствие VIP-пассажира в бизнес-классе не повлияло на расстановку мест».

«Распространенное видео не отражает истинной последовательности событий», — говорится в официальном заявлении Ethiopian Airlines.

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