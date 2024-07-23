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Юноша с девушкой разгромили подъезд и устроили «дождь» из вещей в Петербурге

78.ru: в Петербурге молодые люди устроили дебош и разгромили подъезд

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Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ»

В Петербурге юноша с девушкой разгромили подъезд и устроили во дворе «дождь» из вещей. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в жилом комплексе Екатерины Великой. Молодые люди устроили дебош с пением, выкидыванием вещей во двор многоэтажного дома и съемкой своих действий на видео. На кадрах с места происшествия видно, как они с высоты выбрасывают на дорогу детское кресло и велосипед.

По словам очевидцев, юноша и девушка снимают в доме квартиру и громят подъезд не впервые. На фото с места инцидента видно разбитое стекло у внутренней двери подъезда. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого в Приморье компания вооруженных людей разгромила ночной клуб. Дебоширы выстрелили в воздух несколько раз и разбили стены клуба. Помимо этого, мужчины угрожали посетителям.

Ранее сахалинец, находившийся в розыске, устроил дебош в больнице и попался полиции.

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