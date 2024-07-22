Сотрудница аптеки находится в реанимации после взрыва в ТЦ в Апшеронске

Сотрудницу аптеки направили в реанимацию после взрыва в торговом центре в Апшеронске. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Источник опубликовал момент обнаружения сотрудницы аптеки под завалами ТЦ. На предоставленных кадрах спасатели разбирают обломки здания.

«Вон у нее ноги», — крикнул один из специалистов.

Как пишет Telegram-канал, в настоящее время женщина перевезена в реанимацию, она работала в здании на Ворошилова около двух лет.

Больше голосов спасатели не слышат. На данный момент, по информации SHOT, известно о 14 пострадавших.

Инцидент, о котором идет речь, произошел утром 22 июля. В торговом центре в Апшеронске Краснодарского края прогремел взрыв. Большая часть здания обрушилась, предварительно пострадали десять человек. Под завалами оставались люди.

По предварительной версии, в торговом центре на Ворошилова произошел взрыв газа. Начался пожар, но возгорание было оперативно ликвидировано. Специалисты вели поисково-спасательные работы.

Ранее в Стерлитамаке взрыв газа выбил окна в доме и травмировал жильцов.