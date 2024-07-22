Индия эвакуировала студентов из Бангладеш

В пресс-службе министерства иностранных дел Индии заявили, что Нью-Дели эвакуировал 4,5 тыс. студентов из Бангладеш, где не прекращаются беспорядки, начавшиеся после протестов против системы квотирования при трудоустройстве. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что из Бангладеш также были эвакуированы граждане соседних Непала, Мальдив и Бутана. В МИД добавили, что посольство Индии в Дакке поддерживает контакты с соотечественниками, которые остаются в Бангладеш, чтобы оказать им необходимую поддержку.

До этого верховный суд Бангладеш принял решение отменить большинство квот на государственные должности, которые стали причиной массовых протестов и беспорядков в городах республики.

Студенты в Бангладеш месяц назад начали организацию протестов против упомянутых квот. В результате правоохранительные органы начали применять для разгона протестующих резиновые пули и водометы. Участники протеста выходили на улицы с палками, арматурой и камнями. Многие из демонстрантов были одеты в мотоциклетные шлемы. Телевизионные новостные каналы прекратили выход в эфир, не работали сайты крупнейших СМИ.

Ранее в Бангладеш протестующие выпустили заключенных из тюрем.