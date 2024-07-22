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Командир «Ахмата» рассказал, как выход Байдена из гонки скажется на СВО

Алаудинов: выход Байдена из президентской гонки не повлияет на СВО

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Отказ действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена от участия в президентской гонке не скажется на ходе спецоперации РФ на Украине, если останется его прежняя команда. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в интервью ТАСС.

«Выход Байдена, в принципе, если останется команда Байдена, то значения не имеет, есть там Байден или нет, или есть там кто-то другой или нет. Если будут представители этой команды, они будут все работать на ту же группу хозяев заводов ВПК», — сказал военный.

Он также подчеркнул, что нельзя особо надеяться, что к власти в США придет Дональд Трамп, и не стоит рассчитывать на изменения во внешней политике.

21 июля действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Ранее Shaman спел у посольства США перед отказом Байдена от гонки.

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