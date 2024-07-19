Половине пассажиров севшего в Красноярске самолета приготовили специальные блюда

Для половины пассажиров самолета Air India, летевшего из Дели в Сан-Франциско и экстренно приземлившегося в Красноярске, пришлось готовить еду отдельно. Об этом сообщили РИА Новости в аэропорту Красноярска.

Выяснилось, что примерно половина пассажиров борта были вегетарианцами. Изначально всем предоставили мясное блюдо, однако многие отказались от него.

«Специально готовим рис, чтобы они поели. Первая кормежка, которая ночная была, там было мясное блюдо, и многие отказались. Поэтому мы сейчас переориентировались немножко и всех обеспечиваем едой», — сообщили в аэропорту.

Самолет совершил посадку в аэропорту Красноярска в 23:52 (19:52 мск) 18 июля. На борту лайнера сработали датчики задымления. Пожара или задымления в самолете обнаружено не было. На борту Boeing 777 находилось 243 пассажира. Никому из них не потребовалась медицинская помощь при посадке. Пассажиров разместили в зале вылетов международных авиалиний, где у них был доступ к пище и напиткам.

Позже сообщалось, что резервный борт авиакомпании Air India вылетел за пассажирами экстренно севшего в Красноярске самолета.

Ранее индийские дипломаты приехали в Красноярск, где экстренно сел самолет из Дели.