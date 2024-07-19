Air India направит резервный борт за аварийно севшим в Красноярске самолетом

Air India направила резервный самолет за пассажирами экстренно севшего в Красноярске рейса из Дели в Сан-Франциско. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.

«Поскольку у Air India нет собственного персонала в Красноярске, мы привлекаем стороннюю службу поддержки для оказания всей необходимой помощи пассажирам. Air India также поддерживает связь с правительственными учреждениями и регулирующими органами, и мы организуем резервный рейс в Красноярск», — сообщили в компании.

В пресс-службе добавили, что компания прилагает максимальные усилия для того, чтобы направить резервный борт как можно быстрее.

Ранее пассажиров севшего в Красноярске борта разместили в здании аэровокзала.

Инцидент с самолетом авиакомпании Air India произошел днем 18 июля. По данным Росавиации, самолет, выполнявший рейс из Дели в Сан-Франциско, запросил аварийную посадку после срабатывания датчика загорания в грузовом отсеке. Однако признаков пожара или задымления впоследствии обнаружено не было.

Ранее самолет авиакомпании Air India запросил аварийную посадку в аэропорту Красноярска.