Журналистка из Нидерландов оценила влияние санкций на ассортимент в магазинах Москвы

На полках московских магазинов можно найти практически все, санкции Евросоюза, введенные после начала спецоперации на Украине, не сработали. Таким мнением в интервью РИА Новости поделилась журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде, которая уже два года живет в Москве.

«Даже при существовании режима европейских санкций я не вижу никаких изменений с того момента, как я приехала сюда в 2022 году. В магазинах можно найти практически все, что угодно. Так что санкции не сработали», – сказала ван ден Энде, отметив, что в Москве ситуация с продуктами «очень хорошая».

Кроме того, журналистка подчеркнула, что россияне благодаря доступу к любым СМИ онлайн имеют возможность получать информацию с обеих сторон – как российскую, так и западную.

Отмечается, что независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде приехала в Москву спустя неделю после начала СВО. После приезда ее пригласили в Донбасс. В результате против нее были введены санкции, заблокирован банковский счет в Нидерландах, из-за чего она решила остаться в российской столице.

До этого немецкая газета Welt написала, что надежды западных государств на то, что санкции вызовут дефицит потребительских продуктов в Российской Федерации, не оправдались.

Ранее санкции против России сработали в Казахстане.