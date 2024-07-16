Россияне оказались на втором месте по числу визитов в Грузию

В первом полугодии 2024 года Грузию посетили 527,5 тыс. россиян, что на 8,7% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. Об этом сообщает газета «Взгляд». При этом, граждане РФ оказались на втором месте среди посетивших республику, уступив только туркам (624 тыс. человек).

На третьем месте — граждане Армении (387 тыс. человек).

Отмечается, что всего в первом полугодии Грузию посетили 3,021 млн иностранцев. Рост турпотока составил 5,6%. За первые шесть месяцев прошлого года в стране побывали 2,8 млн гостей.

В июле глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что полуостров за шесть месяцев 2024 года посетили два миллиона туристов, что на 15% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Аксенов уточнил, что 60,8% отдыхающих приехали на автомобилях и автобусах благодаря Крымскому мосту, 31,7% — на поездах.

Председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей отмечал, что туристический поток в Крым ожидаемо вырос, потому что люди адаптировались к рискам, связанным с проведением спецоперации.

Ранее туристов предупредили о риске усиления аллергических реакций за границей.