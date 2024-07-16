Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне оказались на втором месте по числу визитов в Грузию

Граждане России заняли второе место по числу визитов в Грузию в 2024 году

close
100%
Leonid Faerberg/Global Look Press

В первом полугодии 2024 года Грузию посетили 527,5 тыс. россиян, что на 8,7% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. Об этом сообщает газета «Взгляд». При этом, граждане РФ оказались на втором месте среди посетивших республику, уступив только туркам (624 тыс. человек).

На третьем месте — граждане Армении (387 тыс. человек).

Отмечается, что всего в первом полугодии Грузию посетили 3,021 млн иностранцев. Рост турпотока составил 5,6%. За первые шесть месяцев прошлого года в стране побывали 2,8 млн гостей.

В июле глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что полуостров за шесть месяцев 2024 года посетили два миллиона туристов, что на 15% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Аксенов уточнил, что 60,8% отдыхающих приехали на автомобилях и автобусах благодаря Крымскому мосту, 31,7% — на поездах.

Председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей отмечал, что туристический поток в Крым ожидаемо вырос, потому что люди адаптировались к рискам, связанным с проведением спецоперации.

Ранее туристов предупредили о риске усиления аллергических реакций за границей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами