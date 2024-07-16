В России объяснили рост турпотока в Крым

Туристический поток в Крым ожидаемо вырос, потому что люди адаптировались к рискам, связанным с проведением спецоперации. Об этом в беседе с НСН рассказал председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.

Помимо этого, на это также повлиял возросший интерес к внутреннему туризму, который связан с подорожанием выездных направлений, в том числе Турции, добавил эксперт.

«Третий момент – это скачок цен на отдых на Черноморском побережье Краснодарского края. Гости едут в Крым, потому что на сегодняшний день ценовая политика гораздо лояльнее», — добавил Маковей.

По его словам, в Крыму расположены более 400 км пляжей, большинство из которых безопасны для туристов, в особенности те, которые расположены вдоль южного берега Крыма.

В июле глава республики Крым Сергей Аксенов говорил, что Крым за шесть месяцев 2024 года посетили два миллиона туристов, что на 15% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Аксенов уточнил, что 60,8% отдыхающих приехали на автомобилях и автобусах благодаря Крымскому мосту, 31,7% — на поездах.

Ранее сообщалось, что в очереди перед Крымским мостом скопилось почти 1,3 тысячи автомобилей.